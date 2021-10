Xinhua Silk Road: Die 2021 World IoT Expo startete am Samstag in Wuxi

PEKING, 27. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Chinas wichtigste Veranstaltung zum Thema Internet der Dinge (IoT), die 2021 World IoT Expo, fand am Samstag in Wuxi in der ostchinesischen Provinz Jiangsu statt.

Die Veranstaltung, auf der die neuesten IoT-Anwendungen und -Technologien vorgestellt werden, umfasst in diesem Jahr einen Hauptgipfel, der in der Stadt Wuxi stattfand, eine Ausstellung über IoT-Anwendungen und -Produkte, eine Preisverleihung, mehrere Unterforen und ähnliche Aktivitäten.