Xinhua Silk Road: Die 7. China (Lianyungang) Silk Road International Logistics Expo beginnt am Montag in Lianyungang

PEKING, 21. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die 7. China (Lianyungang) Silk Road International Logistics Expo fand am Montag in Lianyungang, einer Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, statt.

Als wegweisende Messe zur Förderung von Investitionen und Handelskooperationen in den Belt and Road Ländern hat die China (Lianyungang) Silk Road International Logistics Expo hat die Entwicklung der Logistik, die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen mehr als 100 Ländern und Regionen, 348 ausländischen Organisationen und über 2.240 Ausstellern gefördert.