Xinhua Silk Road: Die erste Ausstellung für Meisterwerke des Handwerks beginnt in Dongyang im Osten Chinas

PEKING, 4. November 2020 /PRNewswire/ -- Die erste Ausstellung „Masters of China" mit Kunsthandwerk chinesischer Künstler und Meister wurde am vergangenen Sonntag in Dongyang, der ostchinesischen Provinz Zhejiang, eröffnet und dauert bis Donnerstag, um die Entwicklung der Kunst-, Handwerks- und Palisander-Möbelbranche in China zu fördern.