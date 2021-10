Xinhua Silk Road: Die klassischen handwerklichen Möbel aus Südostchinas Xianyou beschleunigen die Internationalisierung

PEKING, 21. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Ein Möbelhändler in Houston in den Vereinigten Staaten unterzeichnete kürzlich eine Vereinbarung über den Kauf von 280 klassischen handwerklichen Möbeln aus dem Kreis Xianyou in der Stadt Putian in der südostchinesischen Provinz Fujian, was einen weiteren Durchbruch für Chinas heimische Mahagoniindustrie in den letzten Jahren nach ihrem erfolgreichen Export in ausländische Märkte wie die Europäische Union und Australien darstellt.