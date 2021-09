Xinhua Silk Road: Distrito de Daxing, em Pequim, lança políticas preferenciais para reforçar o desenvolvimento de "duas zonas"

Daxing oferecerá às empresas diversos apoios em áreas como cultivo industrial, crédito e acesso ao capital, sistema de serviços de talentos, ao mesmo tempo que se desenvolverá mais internacionalmente por meio de incentivos sobre negócios estrangeiros e utilização de capital estrangeiro, anunciou Gao Niandong, vice-chefe executivo do distrito de Daxing, na Daxing Comprehensive Industry Global Conference realizada durante os seis dias da Feira Internacional para o Comércio de Serviços da China de 2021 (China International Fair for Trade in Services - CIFTIS), encerrada na terça-feira.