Xinhua Silk Road: Distrito de Jiading de Xangai concentra-se em células a combustível de hidrogênio e veículos conectados inteligentes e impulsiona indústria automobilística

Os principais participantes do setor se reuniram no distrito para promover o desenvolvimento da indústria automobilística nas quatro principais áreas de eletrificação, automação, conexão de rede e compartilhamento. Entre eles estavam a SAIC Volkswagen, Volvo, NIO, Li Auto, Horizon Robotics e Shanghai Hydrogen Propulsion Technology.

O distrito de Jiading também conquistou um diferencial de liderança nacional em termos de oferecer instalações de suporte à indústria automobilística, com grandes projetos como a única zona piloto internacional da China para veículos elétricos, a primeira zona piloto da China para veículos conectados inteligentes (ICVs) aprovada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a primeira estação de abastecimento de hidrogênio fixa da China com o histórico mais longo de período de operação segura etc.

No futuro, o distrito ampliará ainda mais sua força no setor automotivo, levando sua inovação, serviço e recursos a um nível mais alto, empenhando-se para aumentar a competência global crescente e gerar mais novas tecnologias e padrões para o setor.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/325665.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717927/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

