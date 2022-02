Os projetos recém-assinados incluem quatro investimentos de empresas centrais, um com investimento superior a dez bilhões de yuans e dois acima de cinco bilhões de yuans. Os projetos abrangem várias áreas de economia central, turismo cultural, complexo comercial e fabricação inteligente, abrangendo quatro projetos classificados entre os 500 melhores do mundo e três entre os 500 melhores na China.

Atraindo quase 200 representantes empresariais de diferentes setores, o evento demonstrou o ambiente de investimento de Wangcheng por meio da introdução de seu patrimônio cultural, ambiente ecológico, localização de transporte, desenvolvimento do setor, ambiente de negócios, etc.

Utilizando sua localização vantajosa ao longo do rio Xiangjiang, Wangcheng está estabelecendo um plano de desenvolvimento para criar oito grandes zonas industriais e comerciais com uma área total de 185 quilômetros quadrados ao longo do rio. Apresentando diferentes funções e temas, incluindo ambiente ecológico inteligente, negócios e economia inovadores, turismo cultural, etc., as oito zonas devem se transformar em locais favoráveis e abrangentes para atrair investidores e talentos de todo o mundo.

É um passo importante para a cidade de Changsha apoiar o desenvolvimento da economia ribeirinha do distrito de Wangcheng, disse Zhang Min, membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido Municipal de Changsha e secretário da comissão de assuntos políticos e jurídicos do comitê municipal do partido.

O distrito de Wangcheng tem como objetivo oferecer um ambiente de investimento com perspectiva global, padrões internacionais e características locais, apresentados pela atmosfera inclusiva e suporte de serviço eficaz, disse Zhang Zuolin, secretário do comitê do partido do distrito de Wangcheng, na conferência.

Uma plataforma on-line de informações sobre os investimentos de Wangcheng também foi lançada no evento. Integrando funções de promoção de investimentos, negociação e gestão de projetos, a plataforma servirá como uma ferramenta importante para o distrito realizar uma promoção de investimento digital mais precisa, eficaz e fácil.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/326390.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1744707/image1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

