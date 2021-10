Xinhua Silk Road : Diverses activités organisées dans le cadre de la Foire de printemps et d'automne des arts de Taoxichuan (Foire automnale) de 2021

Après les mésaventures du siècle dernier, le Taoxichuan de Jingdezhen connaît une revitalisation et fait un retour auprès du public. Cette année, la foire comportait plus d'éléments croisés, comme un festival touristique, des spectacles musicaux, ainsi que des expositions de culture céramique, pour injecter plus de sang neuf dans cette capitale de la céramique vieille de 1 000 ans qui démontre une fois de plus sa vitalité.

Au cours de la Foire automnale, des opéras et des performances folkloriques mettant en vedette le patrimoine culturel immatériel auront lieu dans l'espace culturel créatif de Taoyangli, sur la Taoxichuan Ceramic Avenue.

La représentation musicale originale Toward Jingdezhen qui aura lieu au Grand Théâtre de Taoxichuan à Jingdezhen illustrera le choc des cultures orientale et occidentale, ainsi que l'héritage des esprits anciens et modernes.

La foire artistique est organisée chaque printemps et chaque automne et est un événement phare créé par Taoxichuan Ceramic Art Avenue, depuis octobre 2017. Parmi les participants à la foire, on a compté 68 académies et institutions artistiques, plus de 340 artistes indépendants et environ un millier de jeunes innovateurs et entrepreneurs provenant de 50 pays.

