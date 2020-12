Xinhua Silk Road: El 13th China Photography Festival abre en Henan, China

PEKÍN, 22 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 13th China Photography Festival and the City of Swan - la 4th China Sanmenxia Natural Ecology International Photography Exhibition se inauguró el 20 de diciembre en Sanmenxia, parte central de la Provincia de Henan, en China.

Durante el festival, se lanzarán una serie de muestras, como la muestra fotográfica de alivio de la pobreza y una exhibición temática para luchar contra la pandemia de la COVID-19, mostrando 4.000 obras de más de 1.100 fotógrafos y presentando una fiesta visual maravillosa para toda la audiencia.