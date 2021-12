Xinhua Silk Road: el primer Festival Mundial de Compras de Cerámica se inaugurará en Jingdezhen

Al ser la primera campaña de promoción de compras de cerámica a gran escala que se celebra en Jingdezhen, el evento viene acompañado de ofertas especiales de año nuevo, así como de actividades interactivas que incorporan conocimientos culturales sobre la cerámica y habilidades de fabricación de cerámica.

Además, el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones creará una exposición permanente de la Feria Internacional de Cerámica de Jingdezhen, en un intento de forjar una plataforma abierta para el comercio regular de cerámica a nivel mundial.

Como "capital de la porcelana" de fama mundial, Jingdezhen ha realizado grandes esfuerzos para reducir los costes operativos de las empresas y mejorar la experiencia del consumidor. Mediante la construcción de sistemas eficaces para el comercio, la gestión de almacenes y la financiación de la cadena de suministro, la ciudad se esfuerza por ofrecer un servicio de ventanilla única con coordinación en línea para la industria.

Según un representante de Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd., la ciudad está desarrollando constantemente negocios relacionados, como los talleres de restauración y fabricación de cerámica, con la esperanza de atraer a empresas de cerámica de fuera y animar a las empresas locales a explorar un mercado más amplio.

