Xinhua Silk Road: empresas de Quanzhou, província de Fujian no leste da China fornecem roupas esportivas para oito delegações olímpicas

PEQUIM, 11 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- As empresas de Quanzhou, na província de Fujian, no leste da China, têm contribuído para as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022 oferecendo vários produtos, como vestuário esportivo, equipamentos de ginástica, produtos sanitários e alimentos para delegações olímpicas de oito países e serviços de apoio para os locais dos Jogos Olímpicos de Inverno.