Xinhua Silk Road: Eröffnung der Frühlings- und Herbstmesse Taoxichuan (Herbstmesse) im ostchinesischen Jingdezhen

PEKING, 22. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Frühlings- und Herbstmesse Taoxichuan (Herbstmesse), ein Markenzeichen der Taoxichuan Ceramic Art Avenue in der ostchinesischen Stadt Jingdezhen in der Provinz Jiangxi, wird am Montag zusammen mit der Eröffnung der 18. internationalen Keramikmesse China Jingdezhen offiziell eröffnet.