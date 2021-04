Xinhua Silk Road: Estima-se que o desenvolvimento energético futuro será voltado para a energia inteligente e a internet da energia, segundo o presidente da Trina Solar

PEQUIM, 23 de abril, 2021 /PRNewswire/ -- Estima-se que a energia inteligente e a internet da energia sejam a direção principal do desenvolvimento energético no futuro, declarou Gao Jifan, presidente e CEO da Trina Solar Co., Ltd., uma das principais provedoras mundiais de soluções de energia inteligente fotovoltaica (PV), durante a Conferência Anual 2021 do Foro Boao para a Ásia (BFA) realizada no período de 18 a 21 de abril.