"Si estás interesado en la historia y las humanidades, recomiendo visitar la Shibao Stockaded Village, la Huanghua Island, el Zhongzhou Museum, el Baigong Temple y la Zhongzhou Ancient Street. Si prefieres lugares emocionantes e innovadores, te sugiero ver la actuación de Flames and Fumes: Three Kingdoms, visitar el Huatian Valley y la E-sports Town, y disfrutar de perderse por el Río Dongxi. Si buscas un lugar de ocio y pacífico, te recomiendo visitar el Three Gorges Orange County Pastoral Complex, la Golden Flower y la Fruit Mountain, el Tianchi Forest Park y el Guanhu Water Village en Maguan Town", recomendó Huang a los ciudadanos de la red, indicando varias rutas turísticas de alta calidad.

Hay que mencionar que la Shibao Stockaded Village, que da al Río Yangtze y que se ha construido en las rocas, es uno de los ocho edificios más fantásticos del mundo. La puesta en escena de Flames and Fumes: Three Kingdoms es un escenario de la vida real de alto prestigio que se basa en los cuentos históricos.

Además, Huang ha presentado las exquisiteces locales a los ciudadanos de la red, incluyendo crema de judías fermentada Zhongzhou, naranjas Zhongxian, bolos dulces rellenos y más.

