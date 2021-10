Xinhua Silk Road: Evento realizado para celebrar o centenário da descoberta da cultura Yangshao e o nascimento da arqueologia moderna chinesa

BEIJING, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Um evento comemorativo aconteceu no domingo na cidade de Sanmenxia, na província de Henan, no centro da China, marcando o 100º aniversário da descoberta da cultura Yangshao e do nascimento da arqueologia moderna chinesa.

O evento, com cinco dias de duração, inclui o terceiro Congresso Arqueológico da China e as cerimônias de abertura do Museu da Cultura Yangshao de Miaodigou e do Parque Arqueológico Nacional do Vilarejo de Yangshao.