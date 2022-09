Xinhua Silk Road : Exposition internationale sur l'art céramique tenue à Jingdezhen pour promouvoir l'échange culturel entre la Chine et la Grande-Bretagne

PÉKIN, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Une exposition internationale axée sur l'art céramique a débuté samedi à Jingdezhen, dans la province de Jiangxi, dans l'est de la Chine, afin de promouvoir les échanges culturels entre la Chine et la Grande-Bretagne.

Organisée autour du thème « La porcelaine le long de la Ceinture et la Route , le partage d'un moment commun », l'exposition s'est tenue à Jingdezhen et à Cambridge, au Royaume-Uni, pour permettre aux artistes, artisans et représentants nationaux et étrangers de discuter du développement de la céramique via lien vidéo.

L'événement proposait six activités, à savoir une exposition d'art céramique de 100 pièces mettant en vedette des éléments du festival de la mi-automne, un dîner sous les étoiles en présence d'artistes, d'artisans et de représentants de la jeunesse internationale, une pause-thé avec des amis d'outre-mer invités à apprécier la porcelaine, un spectacle de lanterne mettant en vedette l'artisanat de porcelaine Linglong et des lanternes avec des énigmes traditionnelles chinoises, une activité expérientielle de cuisson de porcelaine à Taiping Pit, et une activité culturelle du festival de la mi-automne qui s'étendait sur le temps et l'espace entre la ville de Jingdezhen et Cambridge.

Les six activités ont non seulement mis en valeur le charme unique de la céramique chinoise, mais ont également élargi la route de l'échange culturel de la céramique de Jingdezhen.

