Xinhua Silk Road: fábrica da GCL-SI com sede em Hefei iniciará produção em setembro com perspectiva promissora de mercado

Enquanto isso, outro projeto da empresa, também com sede em Hefei, está fazendo progressos constantes, simultaneamente, com uma produção anual de módulos shingled de 2,5 GW.

A estratégia da GCL-SI acompanha os esforços dos governos para enfrentar as questões de mudança climática, uma vez que a China se empenha para atingir o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060, implicando a enorme demanda por energia limpa e na perspectiva promissora no mercado fotovoltaico.

Devido à pandemia mundial, houve um aumento no custo de logística e no preço da matéria-prima desde o ano passado, o que resultou no declínio das exportações de módulos fotovoltaicos. No entanto, a demanda pelos produtos ainda está crescendo na Europa e nos Estados Unidos, de acordo com Thomas Kun Zhang, CEO da GCL-SI.

Zhang acrescentou que, além de sua presença em mercados da Europa e dos Estados Unidos, a empresa também se empenhará para promover seu sistema e serviços integrados na região da Ásia-Pacífico, na América Latina e em outras regiões emergentes.

Nestas circunstâncias, a empresa está se esforçando para desenvolver seus negócios de células fotovoltaicas com preparação para a produção que está localizada na cidade de Leshan, na província de Sichuan, sudoeste da China. A base de produção fabricará principalmente a célula de alta eficiência mais avançada, como PERC, Topcon e HJT.

De acordo com a empresa na conferência, a base de produção cooperará com outras empresas para construir um centro avançado de P&D de células laminadas à base de heterojunção e perovskita.

Em relação a seu desenvolvimento futuro, a empresa disse que fortaleceria suas estratégias de vendas exclusivas e aprimoraria os serviços entre a empresa e os consumidores (B2C) e o negócio de integração de sistemas fotovoltaicos para resistir às flutuações no setor de energia fotovoltaica.

A empresa ingressará no setor de semicondutores e desenvolverá projetos de wafer renovável para ampliar a cadeia do setor de silício e se esforçará para se transformar em uma empresa estratégica secundária para melhorar a competitividade central.

