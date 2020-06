Xinhua Silk Road : FAW Commercial Vehicles recrute des distributeurs dans 35 pays du monde entier

PÉKIN, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- China FAW Commercial Vehicles, branche de FAW Group Co., société d'État de construction automobile basée dans la province du Jilin au nord-est de la Chine, est en train de recruter des distributeurs dans 35 pays du monde entier.

Les pays ciblés comprennent le Viêt Nam, le Laos et la Malaisie en Asie du Sud, et le Congo, le Nigéria et l'Angola en Afrique. Par ailleurs, des pays en Asie centrale comme le Kazakhstan et le Tadjikistan figurent également sur la liste.