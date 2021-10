Xinhua Silk Road: Feira de Arte da Primavera e do Outono de Taoxichuan (Feira do Outono) tem início em Jingdezhen, no leste da China

BEIJING, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Começa oficialmente, na segunda-feira, a Feira de Arte da Primavera e do Outono de Taoxichuan (Feira do Outono), um evento emblemático da Avenida da Arte em Cerâmica de Taoxichuan, em Jingdezhen, na província de Jiangxi, no leste da China, juntamente com a abertura da 18ª Feira Internacional de Cerâmica de Jingdezhen da China.