Xinhua Silk Road: Feira de Arte da Primavera e do Outono (Feira do Outono) de 2021 propõe várias atividades

BEIJING, 21 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Foi realizada oficialmente, na segunda-feira, a Feira de Arte da Primavera e do Outono (Feira do Outono) de Taoxichuan de 2021, na Avenida da Arte em Cerâmica de Taoxichuan, em Jingdezhen, na província de Jiangxi, no leste da China. A feira é uma grande fusão de apresentações artísticas, mercado, exposição, fórum e música.