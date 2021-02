Xinhua Silk Road: festival anual de gelo e neve começa em Harbin, a cidade do gelo no norte da China

PEQUIM, 2 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Apelidada de cidade do gelo da China, Harbin iniciou recentemente seu festival anual de gelo e neve.

Harbin, capital da província de Heilongjiang, cidade mais setentrional da China, está localizada no centro do nordeste asiático. Atuando como um centro importante da primeira ponte terrestre e corredor aéreo eurasiano, ela desempenhou um papel essencial na cooperação entre a China e a Rússia.

Li Long, diretor do escritório de gestão da Central Street do centro de Harbin, disse que 43 esculturas de gelo e neve foram construídas na Central Street para o festival de gelo e neve de Harbin deste ano, atraindo muitos pedestres para vivenciar a vitalidade e alegria trazidas pelo gelo e pela neve.

Durante o festival de gelo e neve, as pessoas podem se divertir não apenas na 33ª exposição internacional de arte de escultura de neve de Harbin Sun Island, mas também no Harbin Ice-Snow World, um renomado parque temático sazonal aberto todos os invernos.

Pouco antes da contagem regressiva de um ano para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Pequim de 2022, Harbin aproveitou esta oportunidade para transformar seus recursos de gelo e neve em um setor lucrativo.

As estatísticas mostraram que nos primeiros três dias de 2021, as 11 atrações turísticas monitoradas por Harbin receberam mais de 530.000 turistas.

De acordo com um relatório divulgado no Fórum de Desenvolvimento do Turismo de Neve e Gelo da China de 2021, pela Academia de Turismo da China, espera-se que o turismo de gelo e lazer na neve da China receba 230 milhões de visitas de 2020 a 2021 e prevê-se que sua receita supere 390 bilhões de yuans.

Wang Zhaoli, secretário do Partido Comunista de Harbin, observou que a cidade de gelo explorará o potencial dos recursos de gelo e neve, realizará extensos intercâmbios e cooperação, promoverá o desenvolvimento de alta qualidade da economia de gelo e neve e se esforçará para construir um destino de turismo de gelo e neve mundialmente conhecido nos próximos cinco anos.

