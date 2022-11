Xinhua Silk Road: Financial Street Forum estabelece tópicos diversificados para discussão na próxima conferência anual em Pequim

PEQUIM, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A conferência anual do Financial Street Forum, amplamente considerada como um fórum de mudança para a reforma e o desenvolvimento do setor financeiro da China, dará início à sessão deste ano em Pequim, a capital da China, em 21 de novembro, e uma série de tópicos diversificados foi definida para discussão no evento, de acordo com uma coletiva de imprensa do fórum realizado na quinta-feira.

O evento de três dias tem como tema "Avançar em direção a um futuro compartilhado -- Desenvolvimento econômico e cooperação financeira em meio às mudanças". O evento é dividido em um fórum principal e quatro fóruns paralelos com os respectivos focos em "Economia real e serviços financeiros", "Mercado global e desenvolvimento financeiro", "Economia digital e tecnologia financeira" e "Sistema de governança e estabilidade financeira".

Nesses fóruns, há 27 atividades, que definiram até 39 tópicos em dez aspectos, incluindo desenvolvimento de alta qualidade, viabilização da economia real, atender à revitalização rural, abertura de alto nível, inovação em tecnologia financeira, desenvolvimento verde e sustentável, estabilidade financeira e governança, construção das duas zonas em Pequim e desenvolvimento do centro nacional de gestão financeira.

Durante o evento deste ano, a criação do Financial Street Think Tank será iniciada pelo Beijing Financial Street Research Institute e pelas instituições financeiras do distrito de Xicheng, em Pequim, onde a Rua Financeira está localizada.

Além disso, um novo índice de desenvolvimento financeiro e um relatório sobre a agilização da construção do centro nacional de gestão financeira serão lançados durante a conferência anual do fórum.

Criado em 2012, o Financial Street Forum se transformou em um fórum do setor em nível estadual e internacional desde 2020 e, este ano, a cerimônia de abertura da conferência anual será combinada com a reunião de 30 anos da construção e desenvolvimento da Rua Financeira.

A conferência anual do Financial Street Forum 2022 será organizada em conjunto pelo Governo Popular da Municipalidade de Pequim, pelo Banco Popular da China, pela Agência de Notícias Xinhua, pela Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Administração Estadual de Câmbio.

