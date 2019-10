Xinhua Silk Road: firman contratos de 52 proyectos por un valor de RMB128.300 millones en la Segunda Conferencia Global de Asociación para el Desarrollo y la Comunidad de Ningbo

BEIJING, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Durante la Segunda Conferencia Global de Asociación para el Desarrollo y la Comunidad de Ningbo, celebrada el viernes en la ciudad de Ningbo, en el este de China, se firmaron contratos de 52 proyectos, con una inversión total de 128.300 millones de yuanes.

La conferencia, celebrada en noviembre de 2018 por primera vez, tiene el propósito de reunir en la comunidad de Ningbo a empresarios y expertos de todo el mundo y promover el desarrollo de Ningbo.

Entre los 52 proyectos, hay cinco con una inversión cada uno de más de 10.000 millones de yuanes y nueve con una inversión cada uno de más de 5.000 millones de yuanes, que abarcan las áreas de petroquímica ecológica, automóviles, equipos de alto nivel, nuevos materiales, información electrónica, electrodomésticos inteligentes, biomedicina, ahorro de energía y protección ambiental, mejoramiento de la función urbana e industria de servicios modernos.

El proyecto de construcción de infraestructura de transporte en el distrito de Fenghua, también conocido como el proyecto de desarrollo de la ciudad ecológica y cultural de Ningbo, es el mayor proyecto firmado en la conferencia, con una inversión total de 30.000 millones de yuanes. El proyecto se enfocará en la construcción de infraestructura de transporte, desarrollo del distrito, seguridad de la subsistencia de la gente y parques industriales característicos, creando una ciudad ecológica y cultural moderna que integra vida, educación, salud y turismo en Fenghua, una nueva área urbana de Ningbo.

Las empresas que participan en la firma de los proyectos son Poly Developments and Holdings, Hynertech Co., Ltd., Forehope Electronic (Ningbo) Limited Company, Oriental Energy, DiDi, Asia Pulp & Paper y Transfar Group.

La Segunda Conferencia Global de Asociación para el Desarrollo y la Comunidad de Ningbo se celebró en Ningbo del 17 al 19 de octubre de 2019.

