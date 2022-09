Xinhua Silk Road: Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022 iniciado em Xiamen, no leste da China

PEQUIM, 9 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Fórum de Cooperação Internacional da Silk Road Maritime de 2022 teve início na quinta-feira em Xiamen, província de Fujian, no leste da China, onde os participantes compartilharam opiniões construtivas e sugestões para aumentar a influência da marca Silk Road Maritime.

Com foco em medidas efetivas para dar suporte à nova dinâmica de desenvolvimento e impulsionar a "circulação dupla" dos mercados interno e internacional, as discussões no fórum incluíram vários tópicos como atendimento ao mercado interno unificado, desenvolvimento integrado de logística internacional e comércio eletrônico internacional, construção e aplicação de big data de transporte portuário, bem como serviços financeiros de inovação do transporte portuário.

Com o objetivo de construir um ecossistema inclusivo e cooperativo para transporte marítimo e logística entre os países da iniciativa Cinturão e Rota, a marca Silk Road Maritime foi lançada em dezembro de 2018 pela província de Fujian, uma área central da Rota Marítima da Seda. Até o final de agosto deste ano, um total de 9.014 viagens tinhas sido feitas por meio de rotas de transporte marítimo com o nome Silk Road Maritime, com uma produção total de contêineres de 10,182 milhões de unidades equivalentes a seis metros.

Elogiando as conquistas da Silk Road Maritime, os participantes do fórum destacaram a importância de integrar a essência do espírito da Rota da Seda aos esforços práticos para aprofundar e expandir a parceria econômica com os países envolvidos. Com o envolvimento cada vez maior na Silk Road Maritime, os participantes assumiram o compromisso de manter, a segurança e a estabilidade da cadeia global industrial e de suprimentos, na tentativa de injetar novo impulso no desenvolvimento da iniciativa Cinturão e Rota.

No futuro, a Silk Road Maritime continuará a empreender esforços inovadores para atingir o desenvolvimento de alto padrão, sustentável e centrado nas pessoas, de acordo com Chen Zhiping, presidente da Fujian Provincial Port Group Co., Ltd. e da Fujian Silk Road Maritime Management Company.

Um artigo sobre o desenvolvimento da Silk Road Maritime de 2021 a 2022 foi apresentado no fórum, juntamente com o décimo lote de rotas de transporte marítimo com o nome da marca. Uma cerimônia de premiação para novos membros da Silk Road Maritime Alliance também foi realizada durante o fórum.

FONTE Xinhua Silk Road

