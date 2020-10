Xinhua Silk Road: Fórum Digital "Vitality and Beautiful City" realizado em Xi'an. Noroeste da China no domingo

De acordo com Shan Zhiguang, diretor do Departamento de Informação e Desenvolvimento Industrial do Centro de Informações do Estado, o desenvolvimento urbano impulsionado por vários elementos da tecnologia digital continuará avançando em direção ao objetivo de ser mais humano, inteligente e conveniente.

"O Blockchain entrou gradualmente em todas as esferas da vida e apoiará o desenvolvimento de cidades inteligentes", disse Wei Kai, vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Big Data e Computação da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT).

Quanto à cooperação internacional em cidades inteligentes, Mushahid Hussain Sayed, senador do Parlamento do Paquistão e membro do Comitê de Especialistas de Pesquisa e Desenvolvimento Internacional (PDI), disse que a cooperação entre a China e o Paquistão em cidades inteligentes tem como foco a criação de um ambiente limpo e ecológico, utilizando softwares de reconhecimento facial para garantir a segurança da cidade, além de aplicativos especiais relacionados à saúde, população e rastreamento de epidemias.

O conselheiro Anwar Adams, presidente do Partido Democrático Independente da África do Sul, acredita que a cooperação entre a China e a África do Sul na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia central e na promoção de aplicativos padrão de cidades digitais inteligentes será ainda mais fortalecida no futuro.

A capacitação digital para a transformação da indústria também foi um tema quente.

Nos últimos anos, o Shaanxi Blower (Group) Co. Ltd., um dos fabricantes de sopradores na China, tem envidado esforços na transformação digital inteligente por meio de reformas institucionais, manufatura inteligente e financiamento de capital, promovendo a empresa para ser uma excelente empresa de energia verde inteligente, de acordo com Jia Yani, vice-gerente geral e engenheiro-chefe da empresa.

Diante da nova estrutura de mercado, a indústria de bebidas alcoólicas deve explorar novos canais de marketing e estabelecer gradualmente uma interação orgânica entre os distribuidores e o mercado para promover o desenvolvimento do sistema de comércio eletrônico impulsionado pelo serviço e criar uma plataforma de comunicação do setor do vinhos, disse Gao Hongtao, vice-gerente geral da Shaanxi Xifeng Liquor Co. Ltd.

