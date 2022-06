Xinhua Silk Road: Fórum Mundial das Cidades com Canais de 2022 é realizado em Yangzhou, no leste da China

Yang Jiechi, membro do Departamento Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e diretor do Gabinete da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PCCh, disse que os canais são excelentes projetos criados pela humanidade e que o fórum injetaria um novo estímulo na prosperidade e no desenvolvimento das cidades com canais de todo o mundo e aprimoraria os intercâmbios interpessoais e o desenvolvimento sustentável.

Yangzhou, uma cidade líder candidata a patrimônio mundial do Grande Canal da China e proteção ao patrimônio relacionado, foi premiada no fórum como modelo de cidade com canal por implementar a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Um relatório com o mesmo tema, intitulado Yangzhou Sustainable Development Report for 2021, foi divulgado no WCCF de 2022 por Beate Trankmann, representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da China, em um esforço para oferecer uma amostra do desenvolvimento sustentável baseado em Yangzhou para cidades com canais do mundo todo.

Em 2021, o PNUD China estabeleceu, juntamente com a Organização Mundial de Cooperação entre Cidades Históricas e Culturais com Canais (WCCO), um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentável centrados em 56 medidores derivados de perspectivas da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e disponíveis para avaliação quantificável para avaliar o desempenho do desenvolvimento sustentável das cidades com canais.

No final de 2020, Yangzhou havia cumprido 92,2% dos indicadores de desenvolvimento sustentável e mais da metade dos indicadores locais havia alcançado as metas máximas.

No futuro, Yangzhou valorizará sua distinção como cidade modelo e se unirá a cidades com canais nacionais e internacionais para promover em conjunto a proteção do patrimônio cultural dos canais e o desenvolvimento sustentável das cidades com canais, de acordo com Zhang Baojuan, chefe do PCCh de Yangzhou.

Co-organizado pelo Ministério da Cultura e do Turismo da China e pelo Governo Popular da Província de Jiangsu, o fórum também contou com a criação da "Iniciativa Yangzhou", dedicada a aumentar a proteção do patrimônio e o desenvolvimento sustentável das cidades com canais do mundo, melhorando o planejamento, aderindo à construção conjunta e ao compartilhamento, atribuindo importância à inovação e à integração e promovendo a cooperação com benefícios mútuos.

Veja o link original: https://en.imsilkroad.com/p/328767.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851256/image_1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road