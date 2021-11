Xinhua Silk Road: Fórum sobre o Desenvolvimento do Setor de Veículos movidos a Novas Energias tem início em Anhui, no leste da China

O setor automobilístico da China obteve resultados profícuos relacionados à conservação de energia e redução de emissões nos últimos anos. Em 2020, a produção, vendas e estoque de NEVs da China foram os mais altos do mundo pelo sexto ano consecutivo, com o estoque de NEVs chegando a 6,78 milhões no terceiro trimestre de 2021.

Li Yizhong, presidente da Federação Chinesa de Economia Industrial, disse que aprimorar o nível de economia de energia e reduzir o consumo de veículos movidos a combustível é um aspecto importante da redução das emissões de carbono no setor automotivo em um futuro próximo. Li complementou que devem ser feitos esforços para promover o desenvolvimento de veículos movidos a novas energias a médio e longo prazo.

A China considera o desenvolvimento de NEVs uma medida importante para enfrentar as mudanças climáticas, promover o desenvolvimento ecológico e atingir o pico e a neutralidade de carbono, de acordo com Xu Yuchang, presidente do Serviço de Informação Econômica da China (CEIS).

De acordo com Shi Jianhua, secretário-geral adjunto da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a marketização é o principal requisito para o desenvolvimento do setor automobilístico de novas energias durante o período do 14º Plano Quinquenal.

Shi complementou que a China pode cumprir fundamentalmente o objetivo de, até 2025, as vendas de veículos movidos a novas energias representarem 20% do total das vendas de veículos novos e de, até 2035, os veículos elétricos puros serem o principal produto das vendas de veículos movidos a novas energias.

Durante o fórum, um relatório sobre o desenvolvimento de alta qualidade do setor de NEVs da China foi divulgado em conjunto pelo CEIS e pela CAAM, analisando o status de desenvolvimento atual do setor de NEVs no país e no exterior e propondo sugestões para acelerar o desenvolvimento de alta qualidade do setor.

O fórum é organizado pelo Governo Popular da Província de Anhui, promovido pelo Departamento de Relações Exteriores do Governo Popular da Província de Anhui e pelo CEIS, com suporte da Federação Chinesa de Economia Industrial.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/324969.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1694841/image1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

SOURCE Xinhua Silk Road