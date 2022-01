Xinhua Silk Road : Fujian Dehua accélère la création d'une marque de céramique grâce à des événements commerciaux et à un kit de stratégies

Dehua, l'un des principaux fabricants de céramique en Chine, exporte plus de 70 % de ses produits céramiques dans plus de 190 pays et régions du monde. Elle a été surnommée « ville mondiale de la céramique » par le World Crafts Council (Conseil mondial de l'artisanat) en 2015.

La valeur de production de la céramique de Dehua a dépassé 45 milliards de yuans en 2021, la valeur de la marque atteignant 108,6 milliards de yuans.

Traditionnellement réputé pour sa porcelaine blanche, le comté de Dehua s'emploie activement à moderniser et à transformer son industrie, ainsi qu'à développer sa marque, afin d'améliorer sa compétitivité sur le marché et de bénéficier d'une reconnaissance et d'une influence internationales.

Le gouvernement du comté a publié une série de mesures telles que le soutien aux salons et expositions consacrés à la céramique, les concours de conception et de techniques céramiques, l'exploration de canaux de commercialisation, ainsi que le développement de produits culturels et créatifs en céramique.

Le comté de Dehua, qui a pour objectif d'être un « petit comté avec une grande vision du commerce électronique et un environnement commercial complet », travaille également à la construction et à l'amélioration de la plateforme de services pour la céramique artistique, à l'organisation de salons et au lancement de nouveaux produits, tout en contribuant à rapprocher les maîtres et les entreprises.

Voici le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/326300.html

