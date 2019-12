Xinhua Silk Road: Geely bringt in Malaysia montierten Proton X70 auf den Markt

PEKING, 23. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Geely, ein bekannter Automobilhersteller in China, hat am 13. Dezember in Malaysia das vor Ort montierte Automodell Proton X70 auf den Markt gebracht. Dies bedeutet für Geely ein weiterer Schritt im Globalisierungsprozess nach der Übernahme von Proton.

Proton ist ein nationaler Automobilhersteller in Malaysia. 2017 übernahm der chinesische Autohersteller Geely 49,9 % an Proton.