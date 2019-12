Xinhua Silk Road: Geely lança Proton X70 montado localmente na Malásia

Após a aquisição, a Geely transformou, de maneira abrangente, a Proton em sete aspectos, talentos, canais, custo, qualidade, cadeia da indústria, renovação de fábrica e desenvolvimento de novos produtos. Entrementes, Geely também ajudou a promover a competitividade da Proton, seguindo rigorosamente os regulamentos e requisitos da indústria automotiva da Malásia.

Segundo An Conghui, presidente do Zhejiang Geely Holding Group e presidente e CEO do Geely Auto Group, para entrar no mercado de um país estrangeiro, é preciso executar a estratégia de localização.

Atualmente, o Proton X70 atingiu uma taxa de localização de mais de 40%. 38 fornecedores locais são capazes de produzir produtos de suporte, e o Proton X70 chegou ao número total de 484peças produzidas localmente.

De janeiro a novembro, a participação da Proton no mercado da Malásia atingiu 16,2%. Espera-se que as vendas ultrapassem 100.000 unidades este ano.

