Xinhua Silk Road: GOVKING lança fórmula derivada de vaca alimentada no pasto da GoldMax's Love em plataformas de streaming ao vivo

O produto em pó de leite derivado de vaca alimentada no pasto, desenvolvido em conjunto pela GoldMax e Fonterra Co-operative Group, uma empresa de laticínios famosa da Nova Zelândia, satisfará as necessidades nutricionais mais exigentes dos consumidores chineses, de acordo com Lu.

"O leite em pó derivado de vacas alimentadas no pasto segue o princípio da produção caipira e natural", declarou Suguo, presidente do GOVKING Group (GoldMax, Nova Zelândia). A GoldMax está entre o primeiro lote de marcas de leite em pó da China certificada pela New Zealand AsureQuality para leite derivado de vaca alimentadas no pasto, o que reflete o valor excelente da marca.

O GOVKING Group e a Haikou Integrated FTZ inauguraram a incubadora de streaming ao vivo de comércio eletrônico transnacional da GOVKING, anunciando oficialmente que os dois lados farão uso completo de suas vantagens respectivas para construírem, em conjunto, a incubadora.

O evento foi transmitido ao vivo pela Xinhua Silk Road aos clientes em muitos países ao redor do mundo, bem como em plataformas como kuaishou, vzan, JD.com e taobao. A transmissão ao vivo atraiu um total de 4,57 milhões de visualizações on-line, e as vendas on-line alcançaram dez milhões de yuanes.

A GoldMax's Love, um produto de fórmula avançado na Nova Zelândia, tem sido uma das marcas mais vendidas há quatro anos consecutivos, desde que foi colocada nas prateleiras nas lojas isentas de impostos em Hainan em 2015.

No futuro, a GoldMax vai abraçar a nova onda de pequenos clips de vídeo e transmissão ao vivo para comércio eletrônico, e cultivará um ecossistema de marketing, influencers de mídia social e talentos.

