Xinhua Silk Road : Haier bâtit une marque responsable à travers le monde

« Ce don d'AQUA n'améliorera pas seulement la qualité de vie et de l'enseignement des enfants : il stimulera également leur passion de la vie et de l'apprentissage. Merci AQUA », ajoute Aspriyanto.

Ce don à l'orphelinat de Solo est le deuxième qu'effectue AQUA en Indonésie en 2019.

Arina Nur Azizah, une lycéenne de 15 ans, qui vient d'une région rurale de Solo et qui est arrivée à l'orphelinat il y a cinq ans, espère aller à l'université et devenir comptable quand elle sera adulte.

« Merci AQUA pour m'apporter tant d'amour et de chaleur. Je ferai un bon usage des fournitures de bureau et des manuels scolaires, j'étudierai beaucoup et je réaliserai mes idéaux de vie », explique Arina Nur Azizah.

Depuis le début de 2019, AQUA Indonesia s'intéresse à la croissance des orphelinats. En mai, AQUA Indonesia s'est rendue dans un orphelinat de Jakarta, la capitale de l'Indonésie. En plus d'envoyer des appareils ménagers, des fournitures de bureau et des manuels scolaires, le personnel d'AQUA Indonesia a également vécu avec les enfants, joué des jeux avec eux, pu en savoir plus sur leur apprentissage et sur leur vie, et apporté attention et considération.

AQUA Indonesia envisage d'organiser un autre don en décembre dans un orphelinat de Surabaja, la deuxième plus grande ville d'Indonésie.

AQUA Indonesia illustre la manière dont Haier bâtit une marque responsable à travers le monde. En tant que marque mondiale, Haier s'est attachée à promouvoir la bienfaisance pour les enfants et leur éducation pendant qu'elle devenait mondiale.

Jusqu'à présent, la valeur totale des fonds et des articles de bienfaisance dont a fait don Haier a dépassé 500 millions de yuans.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964766/AQUA.jpg

