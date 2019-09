Xinhua Silk Road: Haier nimmt Werk für Wäschepflegegeräte in Russland in Betrieb, stärkt lokale Entwicklung

PEKING, 4. September 2019 /PRNewswire/ -- Der chinesische Hausgerätekonzern Haier hat am 28. August sein Werk für Wäschepflegegeräte im 127 Hektar großen Haier Russian Industrial Park in Betrieb genommen. Dieser befindet sich in der Industriestadt Nabereschnyje Tschelny in der russischen Republik Tatarstan.

Es ist die erste von China gebaute intelligente Fertigungsanlage auf Basis der COSMOPlat-Plattform in Europa. Von dort sollen 140 Millionen Kunden in Russland beliefert und weitere 200 Millionen Nutzer in Zentralasien und Europa erreicht werden.