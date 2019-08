Xinhua Silk Road: Haier setzt Zeichen als verantwortungsbewusster Weltkonzern

PEKING, 23. August 2019 /PRNewswire/ -- AQUA, eine globale Marke der Haier Group, die 2015 offiziell in Indonesien etabliert wurde, hat am Dienstag in Solo (eine Stadt in der indonesischen Provinz Zentraljava) Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen, Schreibwaren, Bücher und Notizblöcke an ein Waisenhaus gespendet.

„AQUA ist das erste Unternehmen, das eine Spende an unser Waisenhaus getätigt hat. Wir sind sehr berührt", sagte Aspriyanto, Leiter des Waisenhauses, und hält dabei fest die Hände des AQUA-Repräsentanten.