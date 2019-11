Xinhua Silk Road: Hongqi apresenta seu novo modelo E115 na Exibição Internacional de Automóveis de Guangzhou

Depois do Hongqi E-HS3, o novo modelo mostra mais uma vez a constante exploração da fabricante de automóveis no campo de energia nova. Com seu design inovador, ele aumentará a força da imagem da marca Hongqi.

Um total de treze veículos de sete modelos da marca Hongqi foram exibidos nesta feira de automóveis, incluindo, Hongqi E115, Hongqi HS7 e Hongqi HS5.

Nos últimos dois anos, seguindo a orientação da nova estratégia da marca, a Hongqi alcançou resultados notáveis em muitos aspectos, como a criação de marca e desenvolvimento de produtos.

Em 2019, a empresa atraiu a atenção de todo o mundo. Do Consumer Electronics Show (CES) deste ano, do qual a Hongqi participou pela primeira vez, até a Exibição da Indústria Automobilística Internacional de Shanghai, o International Motor Show (IAA) de 2019 realizado em Frankfurt, e também a Exibição Automobilística Internacional de Guangzhou, a Hongqi tem gradualmente expandido sua influência no mundo, dando passos sólidos no caminho da sua internacionalização.

No futuro, com a melhoria constante da sua gama de produtos, espera-se que a Hongqi seja impulsionada pela inovação para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade na área de transportes e fornecer mais e melhores soluções para seus consumidores.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/309631.html?from=singlemessage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036411/Hongqi_E115_unveiled_at_the_17th_Guangzhou_International_Automobile_Exhibition.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

