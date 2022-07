Xinhua Silk Road: índice de preços da cabra-da-caxemira de Kelan é divulgado em Shanxi, no norte da China

Como o primeiro índice de preços da cabra-da-caxemira da China, o índice reflete de forma abrangente e objetiva as informações de preços de todos os elos da cadeia industrial da cabra-da-caxemira de Kelan, oferece referência de preços para o mercado e impulsiona a revitalização dos setores característicos com ferramentas digitais.

Situado no noroeste da província de Shanxi, o condado de Kelan tem vantagens únicas no desenvolvimento do setor de criação de cabras. Ao longo dos anos, Kelan formou progressivamente um sistema de processamento de cabras-da-caxemira que integra produção de couro, lã, caxemira e carne.

Até o final de 2021, o condado de Kelan havia criado quase 660 mil cabras, incluindo 550 mil cabras-da-caxemira, com 136 toneladas de caxemira e 306 toneladas de lã produzidas. O valor anual da produção do setor de cabras atingiu 252 milhões de yuans, respondendo por 60% do valor total da produção pecuária local.

Desenvolvido em conjunto pelo Serviço de Informação Econômica da China (CEIS) e pelo governo do condado de Kelan, espera-se que o índice reflita objetivamente a tendência de desenvolvimento do setor e melhore a eficiência da circulação no mercado, o que será de grande importância para o desenvolvimento do setor de cabras e para os departamentos responsáveis por tomar decisões.

De acordo com Meng Hongbin, secretário do comitê do condado de Kelan do Partido Comunista da China (PCCh), o índice é uma grande oportunidade para a transformação e modernização agrícola de alta qualidade do condado de Kelan, bem como uma medida importante para a revitalização do setor e o desenvolvimento da pecuária, o que terá um impacto de longo alcance no desenvolvimento do setor de cabras local.

O índice do setor de cabras direcionará o mercado para que ele circule de forma mais tranquila, promoverá a melhor disseminação do valor da marca, agilizará a transformação digital do setor e alcançará o desenvolvimento de alta qualidade do setor local de cabras-da-caxemira, de acordo com Zhang Zhaoxin, pesquisador do Centro de Pesquisa de Economia Rural (RCRE).

O CEIS é um provedor de informações econômicas da Xinhua News Agency e conta com várias plataformas importantes de serviços de informação, como a Xinhua Finance, Xinhua Silk Road, Xinhua Credit e Xinhua Indices. A Xinhua Indices oferece serviços completos de compilação, divulgação, operação e promoção de índices.

