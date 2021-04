Xinhua Silk Road: Intelligente Energie, Energie-Internet wird voraussichtlich die Hauptrichtung der Energieentwicklung in der Zukunft sein, Vorsitzender von Trina Solar

PEKING, 24. April 2021 /PRNewswire/ -- Intelligente Energie und Energie-Internet werden voraussichtlich die Hauptrichtung der Energieentwicklung in der Zukunft sein, sagte Gao Jifan, Vorsitzender und CEO von Trina Solar Co., Ltd. einem der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik (PV)-Smart-Energy-Lösungen, während der Boao Forum for Asia (BFA) Jahreskonferenz 2021, die vom 18. bis 21. April stattfand.