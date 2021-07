Xinhua Silk Road: International New Materials Industry Conference começa em Bengbu, província de Anhui, leste da China

Com o tema "Novos materiais, novas energias, nova vida", a conferência atraiu mais de 1.700 delegados, incluindo docentes da Academia Chinesa de Ciências e da Academia de Engenharia da China, encarregados de associações relacionadas com o setor de novos materiais, executivos das principais empresas na área de novos materiais e instituições de investimentos financeiros.

Nos últimos anos, a província de Anhui acelerou o desenvolvimento do setor de novos materiais, destacou Wang Qingxian, governador da província de Anhui em seu discurso durante a cerimônia de abertura da conferência, acrescentando que, durante o período do 14º Plano Quinquenal de 2021 a 2025, estima-se que o desenvolvimento do setor de novos materiais terá mudanças profundas, e que a tecnologia de novos materiais está acelerando na direção do desenvolvimento inteligente.

Huang Xiaowu, secretário do Comitê Municipal do CPC de Bengbu, fez uma introdução detalhada ao setor de novos materiais de Bengbu, que abrangeu desde os aspectos da base industrial, à plataforma de P&D e às conquistas inovadoras, destacando que a realização da International New Materials Industry Conference é uma oportunidade importante para atrair investimentos e talentos. A conferência se tornará uma plataforma importante para aumentar a visibilidade e a reputação da cidade.

Na cerimônia de abertura, foram assinados projetos do setor de novos materiais de 14 cidades na província de Anhui .

Serão realizadas três atividades de atração de cooperação industrial e uma atividade de atração de elementos tecnológicos e financeiros após a cerimônia de abertura, e será realizada uma atividade expositiva durante a conferência, mostrando as conquistas tecnológicas de ponta no desenvolvimento do setor de novos materiais.

Bengbu terá o papel de liderança completa desta plataforma internacional de alto nível, acelerando o desenvolvimento do setor de novos materiais e construirá uma plataforma de comunicação de ponta, uma plataforma de divulgação de resultados e uma plataforma de acoplamento de comércio de capital industrial destinada ao setor de novos materiais.

