Xinhua Silk Road: Юйси строит планы по превращению в логистический хаб

С запуском железнодорожного сообщения по маршруту Китай-Лаос городские власти Юйси планируют расширить список логистических услуг наряду с другими отраслями промышленности, воспользовавшись мощностями железнодорожной станции Янхэ и Южного грузового железнодорожного вокзала. Это поспособствует дальнейшему развитию города в качестве международного логистического центра, оказывающего услуги по всей стране с выходом на Южную и Юго-Восточную Азию.

Город Юйси находится в средней части провинции Юньнань и является не только транспортным хабом, но и центром производства табака, овощей, фруктов и цветов. В городе ведут свою деятельность предприятия сигаретной, горнодобывающей и металлургической промышленности, производители оборудования, биологической и медицинской продукции. Кроме того, здесь запущена пилотная зона цифровой экономики.

Постоянные усилия городских властей по развитию современной промышленности способствовали бурному росту логистической отрасли. В 2020 году объем грузовых перевозок в Юйси достиг 160 млн тонн, а годовой доход логистической отрасли составил 63,2 млрд юаней.

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SOURCE Xinhua Silk Road