Xinhua Silk Road: Jiangsu, no leste da China, realizará evento de promoção e matchmaking para dar as boas-vindas a talentos estrangeiros

BEIJING, 12 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A província de Jiangsu, no leste da China, realizará um evento de promoção e matchmaking para atrair talentos do exterior para trabalhar e abrir negócios na província. Espera-se que o evento seja realizado na Nova Área de Jiangbei, na cidade de Nanjing, de 21 a 25 de novembro.

Foto mostra a cerimônia de abertura do evento de 2021 realizado pela província de Jiangsu, no leste da China, para atrair talentos estrangeiros. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Antes deste ano, o evento foi realizado anualmente por 16 anos consecutivos. Para atender com mais precisão ao desenvolvimento industrial da região e promover a correspondência intensa entre os setores e os talentos, o evento deste ano convidará principalmente talentos com doutorado no exterior em áreas como biomedicina, fabricação inteligente, novos materiais, informações de software, circuitos integrados e gestão financeira, de acordo com o departamento de recursos humanos e de segurança social de Jiangsu.

Além de atividades no local, como promoção de políticas, divulgação de informações sobre necessidades de talentos e matchmaking entre talentos e empresas, o evento deste ano também contará com atividades nas quais os participantes serão convidados a visitar diferentes cidades, permitindo que tenham um entendimento abrangente do status de desenvolvimento econômico e social e do ambiente de inovação e empreendedorismo na província.

O evento de cinco dias será realizado por transmissão ao vivo este ano, em uma tentativa de ter um maior público on-line e atrair mais talentos estrangeiros para vir para Jiangsu.

Desde 2006, os eventos anuais atraíram um total de 1.709 talentos estrangeiros com doutorado de 25 países e regiões para visitar Jiangsu. Entre eles, 283 pessoas optaram por se estabelecer na província, 15 foram selecionados para projetos nacionais de talentos e 37 se tornaram líderes acadêmicos em universidades ou institutos de pesquisa locais. Graças ao evento, talentos estrangeiros fundaram ou administraram quase 90 empresas privadas na província, com um investimento total superior a 2,4 bilhões de yuans (cerca de USD 331,09 milhões).

Classificada há anos como líder nacional do setor de manufatura, Jiangsu também tem força em desenvolvimento inovador: 15,1% das principais tecnologias da China estão distribuídas na província, e 20% dos produtos de alta tecnologia para exportação da China são fabricados em Jiangsu. Como uma das primeiras províncias a formular leis sobre a otimização do ambiente de negócios, Jiangsu assumiu o compromisso de oferecer a talentos do mundo todo um ambiente de negócios acolhedor com custos mais baixos, maior eficiência, comércio e procedimentos de investimento mais convenientes, bem como expectativas de desenvolvimento mais estáveis.

