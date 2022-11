Xinhua Silk Road: Kunshan de Jiangsu, no leste da China, visa integração com Xangai, rodando sobre a inovação

BEIJING, 12 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Kunshan, da província de Jiangsu, no leste da China, deu início recentemente à Semana de Kunshan em Xangai, com uma série de atividades de investimento e promoção realizadas para mostrar ambiente de negócios, buscar cooperação e acelerar o desenvolvimento integrado com Xangai.

Foto mostra estação Huaqiao da linha 11 do metrô de Xangai na zona de desenvolvimento econômico de Kunshan Huaqiao. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Um plano de ação sobre a inovação e o desenvolvimento do setor de metaverso de Kunshan para o período de 2022 a 2025 e medidas detalhadas para apoiar o desenvolvimento de clusters de inovação industrial foram divulgados durante o evento, que também selou 20 projetos de cooperação entre Xangai e Kunshan.

De acordo com o plano de ação, Kunshan espera construir um complexo industrial e parque industrial com uma área de mais de 300 mil metros quadrados, para aumentar a escala dos setores relacionados ao metaverso de até 100 bilhões de yuans até 2025 e concluir mais de 15 projetos de cenário de aplicação típica.

Observa-se que Kunshan vem acelerando a integração com Xangai em meio à integração regional acelerada do Delta do Rio Yangtze, um dos centros econômicos do país que engloba Xangai e as províncias de Jiangsu, Zhejiang e Anhui.

Esforços contínuos têm sido feitos para melhorar a conectividade de infraestrutura, a aplicação da inovação científica e tecnológica, a colaboração industrial, o serviço financeiro e a integração de recursos.

Por exemplo, o Instituto de Pesquisa em Tecnologia Industrial de Kunshan criou recentemente a comunidade de inovação científica e tecnológica de Xangai-Kunshan juntamente com o National Eastern Tech-Transfer Center, a Shanghai Technology Exchange e outras instituições e agentes de serviços, a fim de tornar Kunshan um centro tanto para aplicações industriais quanto para inovações em ciência e tecnologia.

Uma cidade em nível de condado em Jiangsu Suzhou, Kunshan fica a apenas 40 minutos do Aeroporto Internacional de Xangai Hongqiao pela rodovia e a 17 minutos de trem de alta velocidade. O PIB de Kunshan ultrapassou 470 bilhões de yuans em 2021.

FONTE Xinhua Silk Road

