Xinhua Silk Road : L'édition 2019 de la World IoT Expo ouvre ses portes à Wuxi, dans l'est de la Chine

L'exposition, prévue pour durer quatre jours, du 7 au 10 septembre, a pour thème « Innovation intégrée, connectivité intelligente » et a attiré des experts de pas moins de 500 entreprises chinoises et étrangères, importantes et de premier plan, venus délibérer de sujets brûlants comme la 5G, l'IdO et l'Internet des véhicules.