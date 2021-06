Xinhua Silk Road : La 2021 World Industrial and Energy Internet Expo & International Industrial Equipment Exhibition a débuté vendredi à Changzhou, dans l'est de la Chine

Des centaines d'experts, de chercheurs et de membres élites de l'industrie ont participé activement à l'événement, discutant de sujets d'actualité comme l'Internet industriel, l'Internet de l'énergie, la fabrication intelligente, le big data et plus encore. Ils ont également échangé leurs visions et leurs expériences de pointe dans le but de donner un nouvel élan à l'industrie manufacturière à faibles émissions de carbone du pays.

À l'exposition de cette année, des accords sur 20 projets clés ont été signés pour un investissement total de 30 milliards de yuans.

Ces projets couvrent notamment des domaines comme la fabrication d'équipement haut de gamme, les batteries de puissance, les communications sur le réseau 5G, la nouvelle énergie photovoltaïque et l'Internet industriel.

Cela fait trois années consécutives, depuis 2019, que l'événement est organisé et donne des résultats spectaculaires.

L'exposition, qui adhère à la transformation numérique de l'industrie des services, est la seule de Jiangsu qui fait de l'Internet industriel la force et la caractéristique locales de l'industrie. Durant celle-ci, les dernières technologies et réalisations dans les domaines de l'Internet industriel et de l'énergie et de la fabrication d'équipement haut de gamme ont été présentées intensivement, ce qui a permis d'accélérer la collecte de divers facteurs de pointe comme la technologie industrielle, les talents et les industries de projet. L'exposition a joué un rôle positif dans le développement de l'Internet industriel à Jiangsu et même dans tout le pays.

Actuellement, Changzhou est en bonne voie de devenir une « ville internationale en matière de fabrication intelligente et un axe important du delta du fleuve Yangtze ». La ville saisit fermement la tendance de l'Internet industriel et développe énergiquement la fabrication intelligente et l'énergie intelligente et polit constamment son signe d'or de la fabrication intelligente.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/322222.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1537420/2021_World_Industrial_and_Energy_Internet_Expo.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road