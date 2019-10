Xinhua Silk Road: La ciudad china de Hangzhou promete desarrollar una «nueva industria» con la aviación como precursora

HANGZHOU, China, 11 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang en el este de China, está decidida a desarrollar una «nueva industria», poniendo el foco en el sector de la aviación, para lograr la transformación y modernización de su industria manufacturera.

Hangzhou, conocida como la primera ciudad de la economía digital de China, ha publicado recientemente un «nuevo plan industrial» para establecer motores duales para el crecimiento económico de la ciudad, que pretende duplicar el número de organizaciones con unos ingresos empresariales principales de 20 millones de yuanes o más, las empresas nacionales de alta tecnología y la inversión industrial.

Zhou Jiangyong, secretario del comité municipal del PCCh de Hangzhou, dijo que el desarrollo industrial de Hangzhou tiene deficiencias en cuanto a volumen total, volumen incremental, inversión, segmentación industrial y capacidad de absorción de corporaciones, por lo que se necesita una transformación con urgencia.

En consecuencia, Hangzhou ha decidido liderar el sector de la aviación para adoptar la «nueva industria». En los últimos años, Hangzhou ha constituido tres importantes plataformas para dirigir el desarrollo, que son: el parque industrial de la aviación de Qiantang New District, la zona económica del aeropuerto de Hangzhou y la ciudad de la aviación de Jiande.

El parque industrial de la aviación de Qiantang New District es el que tiene mayor prioridad. Situado al lado del aeropuerto internacional de Hangzhou Xiaoshan, y a tan solo 135 km de Shanghái en línea recta, abarca un área de 5,43 km2 y está compuesto de dos zonas principales: investigación y desarrollo (I+D) y fabricación.

El parque aloja a Xizi Aviation Industry Co., Ltd., Xizi Aerospace Fasteners Co., Ltd y otros proyectos clave. Xizi Aviation Industry Co. es proveedora de gigantes de la aviación tanto domésticos como extranjeros, como Aviation Industry Corporation de China, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), Airbus, Boeing y Bombardier.

Un alto cargo de la Hangzhou Investment Promotion Bureau (agencia de promoción de la inversión de Hangzhou) comentó que la plataforma industrial de la aviación de Qiantang New District tiene el objetivo de asumir la fabricación de componentes de grandes aviones para COMAC, además de extender su colaboración con el Boeing 737 Completion and Delivery Center de Zhoushan, Zhejiang, y con Airbus (Tianjin) Final Assembly Company, para así llegar a convertirse en un impulsor de la transformación industrial de Hangzhou.

Para facilitar el desarrollo industrial, Hangzhou ha introducido las medidas pertinentes para garantizar la I+D, la planificación espacial y el apoyo al desarrollo industrial, dijo el funcionario.

Véase el enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/308682.html

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service