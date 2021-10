Xinhua Silk Road : La Conférence mondiale sur l'économie numérique contribue à stimuler la révolution numérique dans la province chinoise du Zhejiang

L'événement thématique portait sur le développement intelligent induit par le numérique. Axé sur la réforme numérique et le développement de l'économie numérique, il a attiré des responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des universitaires et des experts de l'industrie, qui pourront partager leurs opinions sur des sujets tels que l'intelligence artificielle, la blockchain, la communication quantique, la 5G et l'internet industriel, la nouvelle fabrication, la nouvelle infrastructure numérique et la finance numérique. Il durera jusqu'à dimanche.

La province du Zhejiang a renforcé le déploiement global et systématique de la réforme numérique depuis cette année, et s'est attachée à mettre en œuvre la version 2.0 de l'économie numérique, considérant cet objectif comme le « projet n° 1 ».

Au premier semestre de cette année, la production manufacturière des principales industries de l'économie numérique du Zhejiang s'est classée au troisième rang en Chine, avec une augmentation de 28,2 % de la valeur ajoutée par rapport à l'année précédente.

En outre, des progrès constants ont été réalisés dans l'élaboration d'une gouvernance intelligente intégrée des organes du Parti et du gouvernement, du gouvernement numérique, de l'économie numérique, de la société numérique et de l'État de droit numérique. Par ailleurs, des réalisations théoriques et applicatives majeures ont été mises en œuvre régulièrement, telles que celle concernant « le cerveau industriel et l'usine de l'avenir ».

En tant que lieu permanent de la Conférence mondiale sur l'économie numérique, Ningbo s'efforce d'améliorer la qualité des industries de base de l'économie numérique et d'en augmenter le nombre. Ningbo souhaite également se forger une réputation de « cité des logiciels » type en Chine, et endosser en outre d'autres rôles : ville leader dans l'internet industriel, nouveau plateau de fabrication internationale intelligente et zone pilote de démonstration de l'économie numérique.

La tenue de la Conférence mondiale sur l'économie numérique 2021 et du 11e salon sur la ville et l'économie intelligentes constitue une mesure importante. Ces événements permettront en effet à la province du Zhejiang de mettre pleinement en œuvre la réforme numérique et de promouvoir le développement de haute qualité de l'économie numérique, qui aideront la province à rassembler largement les facteurs de développement et les ressources d'innovation de l'économie numérique en créant une plateforme de haut niveau pour afficher, communiquer et coopérer.

Lors de la prochaine étape de ce processus, la province du Zhejiang se concentrera sur une nouvelle mission : construire une zone de démonstration dédiée à la prospérité commune avec un développement de haute qualité, et s'efforcer de construire un système économique moderne axé sur l'économie numérique, afin de devenir une zone de démonstration de la Chine numérique et un plateau de révolution numérique à l'échelle mondiale.

