Xinhua Silk Road : La distillerie chinoise Xifeng Group met l'accent sur la création d'une marque internationale de baijiu au diapason de la culture associée à la route de la soie

Malgré les pressions exercées à la fois par la pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique mondial en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 milliards de yuans, avec une augmentation de 100 % des produits autogérés.

Dans le contexte de la promotion d'un modèle de développement à « double circulation », dans lequel les marchés intérieurs et étrangers se renforcent mutuellement (avec le marché intérieur comme pilier), Xifeng Group veut cibler le marché international et cherche à y accélérer ses activités d'implantation.

L'entreprise a signé des contrats avec de nombreux distributeurs étrangers et conclu des ententes de coopération avec de nombreux marchands étrangers, afin d'accroître sa présence à l'échelle mondiale.

En 2020, Xifeng Group a mis fermement de l'avant une stratégie de « développement haut de gamme et national » et mis en œuvre un plan de commercialisation « 4 plus 6 plus 16 » : 4 zones stratégiques, 6 zones spéciales et 16 divisions provinciales et internationales, tel que l'a expliqué Zhang Zheng, chef du parti et président de la société.

Chang'an, l'ancienne appellation de Xi'an, était jadis le point de départ de l'ancienne Route de la Soie; c'est en ce lieu mythique que s'est développé la marque reconnue Xifeng baijiu, qui se veut une ambassadrice hors pair de la culture associée à la Route de la Soie, a mentionné M. Zhang.

L'entreprise profitera pleinement de son emplacement au cœur de la « Nouvelle route de la soie », pour créer une zone d'expérience touristique intégrant des activités de culture et de récolte du grain brut, de production et de brassage, de diffusion culturelle et de personnalisation d'un baijiu digne de préservation. En améliorant toujours plus l'expérience client, elle établira les bases d'un nouveau marketing pour le baijiu chinois, a-t-il ajouté.

