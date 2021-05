Xinhua Silk Road : la filiale chinoise de Jiangsu de l'entreprise de réseau d'État explore une nouvelle voie pour stimuler le développement local à faibles émissions de carbone

La société, affiliée à la société d'État State Grid Corporation of China, a publié mardi à Nanjing, capitale du Jiangsu, un livre bleu relatif à l'énergie propre, qui permet au Jiangsu de partager avec le monde ses pratiques, son expérience et ses réalisations dans l'exploration du nouveau type de système électrique pour le développement vert.

Le Jiangsu, région chinoise clé, dotée d'un énorme potentiel en matière de réduction des émissions de carbone, a été l'une des premières du pays à développer des énergies propres telles que l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne. Elle a, ce faisant, été confrontée à des problèmes de stabilité et de contrôle du réseau électrique local en raison de la composition complexe de l'alimentation électrique, avec une forte proportion de nouvelles énergies et de sources externes de l'alimentation électrique dans l'alimentation électrique totale de la province.

Pour résoudre ces problèmes, State Grid Jiangsu Electric Power a amélioré la liaison entre la source d'énergie, le réseau électrique, la charge du réseau et le stockage d'énergie, et s'est concentrée sur la construction de réseaux intelligents solides, en facilitant la mise en place d'un système d'énergie verte et en propulsant le développement vert dans le Jiangsu, a déclaré Li Jijun, responsable adjoint du groupe de réflexion pour les affaires économiques du CEIS (China Economic Information Service) sur la publication de la réunion du livre bleu.

L'entreprise s'est également fortement mobilisée pour la décarbonisation de l'approvisionnement énergétique, l'optimisation des plateformes de distribution d'énergie propre et la promotion de la consommation d'énergie propre afin d'accélérer la construction du nouveau système d'alimentation électrique dominé par les nouvelles énergies dans le Jiangsu.

À la fin de 2020, dans la région du Jiangsu, la capacité totale installée de production d'électricité fondée sur les nouvelles énergies s'élevait à 34,96 millions de kilowatts, en hausse de 369,9 % par rapport à la fin de l'année 2015. L'an dernier, la province a produit 52,2 milliards de kilowattheures par année à partir de nouvelles énergies, ce qui équivaut à une réduction d'environ 15 millions de tonnes de la consommation de charbon et de 48 millions de tonnes d'émissions de carbone.

Les nouvelles énergies, qui constituaient autrefois une source d'énergie complémentaire pour la province, représentent désormais une source d'énergie alternative avec de multiples types, des capacités de production extraordinaires et de vastes applications et modes de distribution dans le Jiangsu.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/321496.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1509705/5cc45a93d0564b649d7d556c409649a0.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road