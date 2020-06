Xinhua Silk Road : la nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing présente des réalisations fructueuses cinq ans après sa création

NANJING, Chine, 26 juin 2020 /PRNewswire/ -- La nouvelle zone de Jiangbei à Nanjing, une zone nouvelle au niveau étatique dans la province de Jiangsu, en Chine orientale, a fêté ce mercredi le cinquième anniversaire de sa création.

Depuis que sa création a été officiellement approuvée par le Conseil d'État chinois en juin 2015, la nouvelle zone de Jiangbei s'est activement engagée dans le développement de la ceinture économique du fleuve Yang-Tsé et le développement intégré du delta du fleuve Yang-Tsé.

Au cours des cinq dernières années, les données montrent que ses principaux indicateurs, notamment le PIB, les recettes du budget public général et les investissements fixes, ont doublé.

La nouvelle zone de Jiangbei a constamment amélioré l'environnement d'entreprises en réformant son système administratif d'étude et d'approbation. Actuellement, 33 298 entreprises et 352,7 milliards de yuans de capital social sont installés dans la nouvelle zone.

Depuis 2018, la nouvelle zone de Jiangbei a procédé à la réforme de la séparation des licences d'exploitation et des certificats d'exploitation. Jusqu'à présent, les documents nécessaires à la demande de création d'entreprise dans la nouvelle zone ont ainsi été réduits de près de 60 pour cent et l'efficacité de l'approbation a été augmentée de près de 90 pour cent.

Afin de promouvoir l'innovation, la nouvelle zone de Jiangbei s'est efforcée de rassembler des forces d'innovation compétitives de haut niveau. Plus de cent nouvelles institutions de recherche et de développement ont été créées, notamment un centre d'innovation scientifique et technologique de l'université de Cambridge ainsi que la plus grande base de séquençage de gènes en Asie.

Dans le but de participer à la construction d'une zone d'agglomération industrielle moderne dans le delta du Yang-Tsé, la nouvelle zone s'est concentrée sur la construction d'une ville des puces, d'une ville du génie génétique et d'un nouveau centre financier.

La ville des puces est devenue en trois ans le siège de plus de 600 entreprises, dont des leaders du secteur tels que Huawei, Aisino Corporation et Empyrean Software ; la valeur totale de la production du secteur dépasse les 50 milliards de yuans.

La ville du génie génétique rassemble plus de 800 entreprises à l'échelle industrielle de près de 100 milliards de yuans, tandis que le nouveau centre financier accueille plus de 400 fonds avec un capital total de 500 milliards de yuans, apportant un soutien important au développement des industries émergentes.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/314450.html

SOURCE Xinhua Silk Road