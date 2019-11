Xinhua Silk Road : la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, organise une tournée de présentation du tourisme d'hiver à Beijing

Zhang Lina, directrice du département de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang, a présenté les paysages d'hiver romantiques, les confortables complexes hôteliers et les formidables produits touristiques de la province et, avec cordialité et sincérité, elle a invité le public présent ainsi que les passionnés de voyage chinois et étrangers à s'y rendre.