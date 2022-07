Sous cette marque, Datong a organisé de nombreux événements classiques du tourisme culturel, tels que le spectacle de lanternes de l'ancienne capitale et la semaine internationale du cinéma d'action de Jackie Chan, qui ont permis à la ville de poursuivre sa route vers la création d'une destination internationale réputée pour le tourisme culturel.

Wang Jianjiang, membre du comité permanent du comité municipal du PCC de Datong et directeur du département de la publicité, a déclaré qu'après des années d'efforts, les marques touristiques « station estivale rafraîchissante » et « ville culturelle » de la saison touristique culturelle de Yungang devraient aider davantage la ville à façonner un système de marques touristiques estivales complet et améliorer en même temps sa popularité et sa réputation auprès des touristes.

Ces dernières années, l'industrie du tourisme culturel de la ville de Datong est entrée dans une phase de développement de qualité supérieure.

Depuis 2017, l'indice de développement du tourisme de Datong en Chine publié par le service d'information économique de la Chine dirigé par Xinhua et le gouvernement populaire de Datong a atteint une fois 1 438,97 points, soit une hausse de près de 50 % depuis la période de référence, ce qui témoigne d'une très forte mobilisation du marché et d'une grande consommation.

Indépendamment des autres, la popularité de la marque touristique de Datong a augmenté de façon notable, parallèlement aux effets de la marque sur le fonctionnement global. Cette année, l'industrie du tourisme culturel de la ville a fait preuve d'une grande résilience en matière de développement. Le tourisme rural et le camping en plein air ont été largement plébiscités par les voyageurs et les visites plus poussées sont désormais prisées par les touristes, qui passent en moyenne trois jours à Datong, contre un jour et demi auparavant.

Cette année, pas moins de 38 activités réparties en six sous-thèmes accueilleront les voyageurs dans la ville, notamment la conférence sur le développement du métavers du tourisme culturel chinois, l'exposition de sculpture pour la jeunesse chinoise et la saison de création de loisirs tendances du tourisme culturel de Datong.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862928/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1862929/2.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road